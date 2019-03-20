أخبار مصر | "مفاجأة وانسحاب وتنازل".. ننشر كواليس انتخابات "الصيادلة" (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مفاجأة وانسحاب وتنازل".. ننشر كواليس انتخابات "الصيادلة" (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت انتخابات نقابة الصيادلة، خلال الأيام الأخيرة، بعض التقلبات، والمفاجآت، خاصة المتمثلة فى انسحاب بعض المرشحين، ذوي الثقل من الانتخابات.

مفاجأة وانسحاب وتنازل

وكانت أول مفاجأة في انسحاب الدكتور وائل علي من الانتخابات نهائيًا، سواء من على منصب نقيب الصيادلة، أو عضوية مجلس النقابة العامة فوق السن، وهما المقعدان اللذان تقدم بالترشح عليهما.

وكان الدكتور وائل علي عقب تقدمه بأوراق ترشحه على منصب نقيب الصيادلة، أعلن تنازله لصالح الدكتور ثروت حجاج، وخوض الانتخابات على مقعد عضوية المجلس ضمن قائمة ثروت حجاج، قبل أن ينسحب نهائيًا، حيث لم يتقدم بالتنازل رسميًا عن الترشح على أحد المقعدين وهو الأمر الذى يؤدى لشطبه من كشوف المرشحين نهائيًا.

انسحاب غير مبرر

كما أعلن أيضًا الدكتور أحمد جويلي الذى كان ضمن قائمة وائل علي، ثم ضمن قائمة ثروت حجاج مرشحًا على مقعد عضوية المجلس تحت السن، أعلن انسحابه من الانتخابات، بالرغم من أنه لم يتقدم بتنازل رسمي عن الترشح فى الوقت المحدد من قبل اللجنة للتنازلات.

انسحاب بالجملة

أيضًا، انسحب الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية، من انتخابات النقابة سواء من على مقعد النقيب أو مقاعد عضوية المجلس.

وكان عدد المرشحين على منصب نقيب الصيادلة، انخفض من 23 إلى 13 مرشحًا، بعد انتهاء فترة التنازلات، ومن المنتظر أن تعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم 28 مارس، عقب انتهاء فترة الطعون.

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58 عدد التنازلات على مقاعد النقابة العامة

ومن جانبه قال الدكتور فتح الله الشرقاوي، رئيس لجنة تلقي الطلبات، إن إجمالى عدد التنازلات التى تلقتها اللجنة بلغ ٥٨ تنازلاعلى مقاعد النقابة العامة من إجمالي ١٥٨ مرشحًا.

8 تنازلات على منصب النقيب

وأوضح الشرقاوى، أن 8 من المرشحين تنازلوا عن ترشحهم على مقعد النقيب العام، من أصل 23 مرشحًا، وهم "أمل كمال حسين محمد، منى مصطفى محمد المهدى، محمد مهدى محمد الزعويلي، أيمن علي عثمان محمد، اشرف حامد المكاوي شعبان، علي مصطفى محمد عوف، ماهر اميل ثابت بشاي، منار مخائيل داود يوسف".

13 مرشحا لمنصب النقيب

وأشار إلى شطب اثنين من المرشحين لاستمرار ترشحهم على أكثر من مقعد وبينها مقعد النقيب دون أن يتنازل كلا منهم عن الترشح على أحد المقعدي، وهما وائل علي مزروع وحسن ابراهيم.

وبذلك يكون عدد المرشحين على منصب نقيب الصيادلة ١٣ مرشحا، وفى انتظار نتيجة الطعون.

وأوضح فتح الله، أن اللجنة ستعلن الكشوف الأولية للمرشحين يوم الخميس القادم، على أن تبدأ فترة تقديم الطعون يوم الجمعة وحتى الأحد، وتعلن الكشوف النهائية يوم الخميس ٢٨ مارس.

وكانت انتهت أول أمس الاثنين، المدة المحددة من قبل اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصيادلة، لتقديم التنازلات من قبل المرشحين.

