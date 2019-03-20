أخبار مصر | تفاصيل الحوار التفاعلي بين الرئيس السيسي والشباب العربي الأفريقي في أسوان (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل الحوار التفاعلي بين الرئيس السيسي والشباب العربي الأفريقي في أسوان (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حوارًا تفاعليًا مع مجموعة من الشباب العربي والأفريقي من معبد فيله بأسوان، وذلك على هامش فعاليات منتدى الشباب العربي والأفريقي، الذي عقد بمدينة أسوان.

واستمع الرئيس السيسي، إلى الآراء والأفكار المبتكرة من الشباب بشأن آفاق تعزيز التكامل العربي الأفريقي في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وسبل نقل التجربة المصرية في تمكين الشباب إلى الأشقاء العرب والأفارقة.

وأكد الرئيس السيسي، خلال الحوار، أن الدول لا تبنى بالحديث والأماني والتظاهرات، وإنما بالصبر والعمل ونكران الذات والحرمان، داعيا جموع الشباب إلى الحفاظ على أوطانهم.

وأشار الرئيس السيسي، إلى ضرورة أن يدعم الشباب الاستقرار والأمن والحفاظ على دولهم لحمايتها من الضياع.