أخبار مصر | أخبار البرلمان × 24 ساعة: "أبوشقة" يعلن تبني "الوفد" إعداد قانون جديد لمعاقبة المُحرضين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار البرلمان × 24 ساعة: "أبوشقة" يعلن تبني "الوفد" إعداد قانون جديد لمعاقبة المُحرضين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت بوابة الخليج 365 الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث المهمة التي تخص مجلس النواب، نعرض أهمها في نشرة ""، ومنها:

عقوبته الإعدام.. "أبوشقة" يعلن تبني "الوفد" إعداد قانون جديد لمعاقبة المُحرضين

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن التعصب فكرة مرفوضة من الشعب المصري صاحب الحضارة العريقة وأن الجين المصري يختلف عن جينات شعوب أخرى قائلا:"المصري حامي للدولة المصرية منذ قيامة بدحر الهكسوس والمغول الذين تحطموا على أبواب مصر".



وأكد رئيس حزب الوفد، أنه من هذا المنطلق فإن الشعب المصري يضحي بنفسه وماله في سبيل مصر وهذه سمة متأصلة في الشخصية المصرية، مُناشدًا جميع المصريين بأن يستحضروا ماضيهم العريق والمواقف البطولية بأن لا يسمحوا بأي صورة من الصور لأي خائن أو متأمر لان مصر تواجه حرب الجيل الرابع من الفتن والمؤامرات والدسائس، مُؤكدًا أنه يقترح أن نكون أمام قانون منظم في هذا الشأن يساءل فيه مساءلة جنائية كل من يرتكب بنفسه أو يشارك بالتحريض في أي عمل يكدر الروح الرياضية وبث روح التعصب والكراهية أو العنف ويتدرج في العقوبات لتصل الى الاعدام اذا نتج عنها وفاة أحد الأشخاص.



كما أكد أبوشقة، أن حزب الوفد سيتبنى هذا المشروع في أقرب وقت لأنه من المسلمات بأن العقوبة تحقق فلسفتها بأن تتناسب مع خطورة الجرم الذي يهدد الدولة المصرية حتى لا تظهر بالمظهر اللائق الذي تستحقه. كما أكد أبوشقة، أن حزب الوفد سيتبنى هذا المشروع في أقرب وقت لأنه من المسلمات بأن العقوبة تحقق فلسفتها بأن تتناسب مع خطورة الجرم الذي يهدد الدولة المصرية حتى لا تظهر بالمظهر اللائق الذي تستحقه. عضو لجنة التعليم بالبرلمان تكشف حقيقة إلغاء نظام "بوكليت" الثانوية العامة

علقت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على ماتردد من شائعات خلال الأيام الماضية من توزيع وجبات مدرسية منتهية الصلاحية، وتراجع وزارة التربية والتعليم عن تطبيق نظام "البوكليت"، وتغيير الوزارة المناهج بدءًا من الصف الثاني الابتدائي وحتى المرحلة الإعدادية، في إطار تطبيق نظام التعليم الجديد، مؤكدة أن هذه الشائعات ليس لها صحة على الإطلاق. Advertisements



وبشأن ما تردد عن تراجع وزارة التربية والتعليم عن تطبيق نظام "البوكليت" قالت "نصر" في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، إن هذه الأخبار ليس لها صحة على الإطلاق، ولا يوجد نيه لإلغاء نظام البوكليت، والذي يساعد على تقليل الغش وعمليات التسريب والحفاظ على مجهود الطلاب طوال العام.



وأوضحت عضو لجنة التعليم، أن هذه الشائعات هدفها إثارة البلبلة، التي يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من صحتها، لذلك يجب على كل مواطن التأكد من صحة الأخبار قبل تداولها حتى لا يثير الرأي العام، مشيده بدور مجلس الوزراء في الرد على الشائعات في وقتها، ودور وسائل الإعلام في تكذيب الشائعات والرد عليها بالحقائق. وأوضحت عضو لجنة التعليم، أن هذه الشائعات هدفها إثارة البلبلة، التي يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من صحتها، لذلك يجب على كل مواطن التأكد من صحة الأخبار قبل تداولها حتى لا يثير الرأي العام، مشيده بدور مجلس الوزراء في الرد على الشائعات في وقتها، ودور وسائل الإعلام في تكذيب الشائعات والرد عليها بالحقائق. رئيس "دفاع النواب" عن ذكرى تحرير طابا: "جاءت بعد معارك حازمة"

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن احتفال المصريين بذكرى تحرير طابا ورفع العلم المصري عليها مناسبة خاصة للغاية وذلك لإعلان عودة كل ذرة من التراب المصري كاملا لأحضان الوطن بعد معارك دبلوماسية وسياسية خاضتها الدولة المصرية بكل حزم.



وأضاف عامر في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، أن الشعب المصري شعب مسالم بطبيعته ويميل دائمًا إلى السلام إلا أنه ينتفض انتفاضة شديدة لا أحد يتوقعها حين يتعلق الأمر بأي قضية تمس سلامة بلاده ومحاولة استيلاء ذرة من تراب مصر، مُؤكدًا أنه في أعقاب انسحاب إسرائيل من مصر في 25 ابريل 1982 شكتت في مصرية طابا ومن هذا المنطلق وطبقًا لاتفاقية السلام المُوقعة بين الطرفين هناك بند ينص على أنه إذا اختلف البلدين حول ملكية الأرض فيمكنهم اللجوء للتحكيم الدولي وهذا ما حدث تمامًا، وأن الجانب المصري قبل لإتمام إجراءات التحكيم. وأضاف عامر في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، أن الشعب المصري شعب مسالم بطبيعته ويميل دائمًا إلى السلام إلا أنه ينتفض انتفاضة شديدة لا أحد يتوقعها حين يتعلق الأمر بأي قضية تمس سلامة بلاده ومحاولة استيلاء ذرة من تراب مصر، مُؤكدًا أنه في أعقاب انسحاب إسرائيل من مصر في 25 ابريل 1982 شكتت في مصرية طابا ومن هذا المنطلق وطبقًا لاتفاقية السلام المُوقعة بين الطرفين هناك بند ينص على أنه إذا اختلف البلدين حول ملكية الأرض فيمكنهم اللجوء للتحكيم الدولي وهذا ما حدث تمامًا، وأن الجانب المصري قبل لإتمام إجراءات التحكيم. وتم تشكيل لجنة عليا لمتابعة إجراءات ومباحثات التقاضي وترأسها الدكتور مفيد شهاب بالإضافة إلى مشاركة خبراء من جميع التخصصات المختلفة وساعدها رئيس الجمهورية آنذاك بخرائط من تركيا في فترة حكم الدول العثمانية.



وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن إجراءات التحكيم استمرت لمدة 7 سنين وحكمت محكمة "جنيف" الفاصلة في النزاع بمصرية طابا في ديسمبر عام 1988، مُشيرًا إلى أنه كان هناك 4 قضاة يحكمون بالقضية وكان التصويت على مصرية طابا من قبل 3 قضاه وهناك قاضية صوتت لصالح إسرائيل لجنسيتها الإسرائيلية، مُذكرًا أنه رفع علم مصر في طابا في عام 19 مارس 1988 بعد صراع سياسي ودبلوماسي عصيب.

