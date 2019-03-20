غرفة السياحة: 270 ألف مصري أدوا مناسك العمرة حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلن باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، تخطي أعداد المعتمرين المصريين الذين أدوا مناسك العمرة حتى الآن 270 ألف معتمر، مؤكدًا أن موسم العمرة سهل وبسيط وطويل ويسير بخطى ثابتة دون أية مشكلات تذكر، في ظل التعاون بين وزارة السياحة وغرفة الشركات.

وأوضح السيسي، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن وزارة السياحة وغرفة الشركات يعملان سويا على رصد أي إعلانات وهمية تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي حفاظا على القطاع السياحي وحماية حقوق المواطنين، وفي حال صدور الإعلان من شركة سياحة ويخالف الشروط يحق استدعاء مالك الشركة للتحقيق معه.

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وأضاف أن العمل في الموسم يسير بطريقة طيبة بشهادة الجميع، ولم نرصد حتى الآن أي شكاوى ضد أي شركة سياحية مرخصة ومعتمدة من الوزارة، وفي حال ثبوت أي شكوى أو مخالفة فعلى المتضرر أن يتحرك مباشرة بعمل محاضر وإبلاغ الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانوينة ضدها.

وحذر السيسي، من مخالفة برامج العمرة والضوابط التي حددتها وزارة السياحة، مؤكدا أن هناك متابعة دائما من جانب الغرفة والوزارة حفاظا على حقوق المعتمرين، حيث إن أسعار برامج العمرة خلال الفترة الحالية ما تزال في حالة ثبات ولن تتحرك الأسعار في السوق إلا مع بداية تسويق برامج عمرة رمضان.

وانطلقت رحلات موسم العمرة يوم 15 نوفمبر 2018 الماضي، بمعدل تسيير 15 رحلة على مدار الموسم، بدأت برحلات المولد النبوي وتنتهى برحلات شهر رمضان المقبل، على عدد تأشيرات 500 ألف تأشيرة موزعة على مدار الموسم، منهم تسيير 100 ألف تأشيرة خلال شهر شهر رمضان فقط والباقي على مدار الموسم بالكامل.​