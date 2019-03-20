شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» و«مصر الخير» تكرمان الأمهات الغارمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رسمت «المصرى اليوم»، و«مؤسسة مصر الخير»، أمس، البسمة على وجوه الأمهات الغارمات، ممن أصبحن منتجات، بعد تسليمهن عددا من الهدايا، فى إطار احتفال برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير بخروج 2000 أم غارمة خلال شهر مارس، بمناسبة عيد الأم والاحتفال بمئوية المرأة المصرية التى تمثل رمز العطاء لأسرتها والمجتمع.

وقالت سهير عوض، مدير برنامج الغارمين، إن هناك الآلاف من السيدات المصريات تستحق أن تكون على منصات التكريم، لكفاحها وعطائها المتواصل اللامحدود، مشيرة إلى أن البرنامج لا يعمل فقط على فك كرب الغارمين، لكن على إقامة مشروعات صغيرة لهم أو توفير فرص عمل فى المصانع التى أقامها فى عدة محافظات.

وأوضحت أن برنامج الغارمين أطلق هذا الشهر مبادرة لفك كرب 2000 غارم وغارمة، مع العمل على توفير مشروعات صغيرة لهم تساعدهم على إيجاد مصدر رزق دائم، وتمكينهم اقتصاديا، فى إطار احتفالات عيد الأم، ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا.

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وأضافت أن فئة الغارمين على رأس الفئات الأكثر احتياجا، ولهذا وضعت مؤسسة مصر منذ تأسيسها عام ٢٠٠٧، قضية الغارمين على رأس أولوياتها وأطلقت فى فبراير ٢٠١٠ برنامجا مستقلا لفك كربهم وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لهم، خاصة أن هناك عشرات أو مئات الآلاف من الغارمين، فى مصر، بعضهم خلف القضبان، والكثير منهم مهدد بالسجن، مضيفة أنه تم فك كرب ٦٧ ألف غارم وغارمة منذ بداية عمل البرنامج.

وأوضحت أن المؤسسة لم تكتف بفك الكرب، بل عملت على عدم وقوعهم فى دائرة الغرم مرة أخرى، من خلال رفع الحاجة عن هذه الفئات بالتمكين الاقتصادى. ونوهت عوض عن أن البرنامج وضع لعلاج المشكلة من جذورها، وخطة للتمكين الشامل، وبالفعل «بدأنا إنشاء سلسلة مصانع صغيرة للسجاد، والمنسوجات اليدوية، بدأت بخمسة مصانع فى قرية ابيس بالإسكندرية، وأطفيح فى الجيزة، بهدف إعادة صياغة حياة هؤلاء الأسر من الناحية الاجتماعية، والصحية، والتعليمية لأولادهم، ودعمهم فى مراحل التعليم لسد فجوة الجهل».

وأشارت إلى أن البرنامج أخذ على عاتقه فتح باب جديد فى حياة هؤلاء الأسر، سواء الغارمين أو الأسر الأكثر احتياجا، وتابعت: «بدأنا برحلة تدريب، وتعليم الحرف اليدوية حتى يصبح لديهم مهنة تفتح لهم باب الرزق، وذلك بالاستعانة بأهل الخبرة، خلال توفير فرص عمل لهم من خلال إقامة مشروعات صغيرة وتوفير فرص تدريبية لهم ومستلزمات الإنتاج فضلا عن توفير كورسات تدريبية لتسويق منتجاتهم، أو من لم يستطع إقامة مشروع يتم توفير فرصة عمل له فى مصانع مصر الخير المنتشرة فى عدة محافظات مثل الإسكندرية والجيزة وسوهاج وشمال سيناء».

ولفت إلى أنه كان يتم كل عام فك كرب ألف غارم وغارمة فى إطار الاحتفال بعيد الأم، وهذا العام «قررنا مضاعفة العدد إلى 2000 غارم وغارمة، موضحة أن برنامج الغارمين يسعى لتوفير حياة كريمة لهم من خلال توفير مسكن ملائم، وتوفير رعاية صحية وتقديم أى خدمة علاجية يحتاجها أو أى من أفراد أسرته، وكذلك توفير فرصة تعليمية لجميع الأسرة لأن التعليم هو مفتاح للقضاء على الجهل الذى يعد أحد أهم أسباب قضية الغارمين.

وأوضحت أن هناك ربطا مع مختلف الجهات والمؤسسات فى الدولة وكذلك الشركات والقطاع الخاص لتوفير احتياجات الغارمين لاستكمال مشروع التنمية الشاملة وتنفيذ مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.