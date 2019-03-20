شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير الحكومة: أكثر من 18 مليون متابع لحملة "أنت أقوى من المخدرات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الحرص على مكافحة التعاطى والإدمان لاسيما بين الشباب، رصد التقرير نصف سنوى المقدم من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى المقدم إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، استفادة 2.1 مليون مواطن من حملات التوعية ضد التعاطى والإدمان.

ولفت التقرير الحكومى عما تحقق خلال النصف الأول من العام المالى 2018/2019، إلى متابعة ما يزيد عن 18 مليون لحملة "أنت أقوى من المخدرات" ، على منصات التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا".

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وأشار التقرير الحكومى المقدم إلى مجلس النواب، فى إطار تحقيق البرنامج الفرعى "الوقاية والعلاج من مكافحة التعاطى والأدمان" ضمن استراتيجية "بناء الإنسان المصرى" إلى إضافة مركزين لعلاج الإدمان والتعاطى بمحافظتى المنصورة والمنيا.

جدير بالذكر، أن اللاعب محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزى، شارك فى الإعلان الرابع الجديد لحملة "أنت أقوى من المخدرات"، التى ينظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، تحت رعاية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، ضمن حملة كبيرة تقودها الوزارة فى إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات.