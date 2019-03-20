شكرا لقرائتكم خبر عن الليل ونجومه وقمره.. البدر العملاق الأخير فى 2019 يزين سماء الوطن العربى اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد سماء المنطقة العربية، مساء اليوم الأربعاء 20 مارس، القمر البدر العملاق الثالث والأخير هذه السنة 2019 حيث سيكون حجمه الظاهرى أكبر بحوالى 8% وأكثر إضاءة بحوالى 16% عن المتوسط، وهو أول قمر بدر فى فصل الربيع فى النصف الشمالى من الكرة الأرضية.
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن البدر العملاق سيظهر من الأفق الشرقى مع غروب الشمس، وسيبقى يزين السماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق شمس الخميس، وسيلاحظ أن حجم القمر الظاهرى أثناء شروقه سيكون "ضخمًا" وهذا مجرد خداع بصرى يحدث شهريًا ولا علاقة له إذا كان القمر قريب من الأرض أو بعيدًا عنها فى مداره الأهليجى، فالقمر بعد ارتفاعه عاليًا فى السماء يعود إلى حجمه المعتاد.
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