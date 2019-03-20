شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الكهرباء: نسعى لتحويل العدادات التقليدية لذكية خلال 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الدولة نجحت في تطوير شبكات النقل والتوزيع داخل قطاع الكهرباء بمختلف محافظات الجمهورية عقب التطوير، مؤكداً الكهرباء والطاقة امن قومي وتضافرت جهود الدولة لوجود فائض منها.

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وأضاف حمزة، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلى، ببرنامج المواجهة، المذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن الدولة أحدثت طفرة في انشاء محطات الطاقة الجديدة والمتجددة خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن الايدي العاملة المصرية قادرة على ادارة النظم الحديثة بقطاع الكهرباء.

وتابع المتحدث باسم زوزارة الكهرباء، أن الوزارة عملت على انشاء أول محطة مائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بجبل عتاقة بالبحر الأحمر، التحول الالي باستخدام العدادات الذكية يقضي على اخطاء الفواتير، قائلا:" نسعى لتحويل العدادات التقليدية لعدادات ذكية خلال 10 سنوات".