السياحة: 5 إجراءات حاسمة لمنع ترحيل تأشيرات العمرة لشهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة، اتخاذ بعض التدابير الاحترازية لضمان الحد من تنفيذ بعض الشركات السياحية للتأشيرات الخاصة بالمواطنين والمخصصة للفترة الأولى والتي تنتهى مع نهاية شهر شعبان ليتم تنفيذها خلال شهر رمضان.

جاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة العليا للعمرة والحج اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة السياحة برئاسة مجدي شلبي رئيس اللجنة، وبحضور المستشار حمدي أبوزيد مستشار وزيرة السياحة، وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة وعضو اللجنة العليا، وأشرف شيحه والمهندس هشام أمين عضوي اللجنة.

وشملت الإجراءات التي حددتها اللجنة العليا للحج والعمرة:

- قيام قطاع الشركات السياحية بمراجعة تنفيذ كافة الشركات لما تم تنفيذه من تأشيرات عمرة خلال الفترة الماضية وحتى نهاية شهر رجب، ودراسة معدل التنفيذ لكل شركة خلال هذه الفترة.

- مراجعة الشركات المنفذة لإعداد ضئيلة من الحصة المخصصة لها خلال هذه الفترة لتوضيح أسباب ذلك.

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- اعتبارا من نهاية شهر رجب الجاري سيتم حصر الشركات التي تقوم بمراجعة أعداد معتمرين شهر شعبان لا يتفق والمعدل الطبيعي لحجم أعمالها للتأكيد على مسئوليتها بسفر وعودة هؤلاء المعتمرين لضمان عدم ترحيل تلك الأعداد إلى شهر رمضان (ترحيل الكوتة) كإجراء احترازي لعدم تعرض الشركة للجزاء المحدد بالضوابط المعتمدة لهذا الموسم والتي تصل إلى حد إلغاء الترخيص، وسوف يتم مراجعة شركات الطيران في سفر وعودة المعتمرين.

- إلزام تلك الشركات السياحية بفتح الموقع الإلكتروني المسجل عليه تاريخ دخول وخروج تلك المجموعات من الأراضي السعودية ومطابقتها على التواريخ المعتمدة لهذه البرامج وفي حالة ظهور المخالفة سوف يطبق الجزاء فوراً.

- إلزام جميع الشركات السياحية بالضوابط الموضوعة لموسم العمرة الجاري وعدم مخالفتها لأي من بنودها ضمنًا لاستمرار ما تم تحقيقه من مكتسبات في هذا الموسم.

وقال بيان اللجنة، إن تلك تأتي القرارات في إطار حرص وزارة السياحة على انتظام موسم العمرة لعام 1440هـ، والحفاظ على مصالح المواطنين وعدم محالفة الشركات للضوابط المنظمة لبرامج العمرة.