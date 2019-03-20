مصر | النيابة تواصل الاستماع لشهود العيان حول واقعة "مجزرة أوسيم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تواصل الاستماع لشهود العيان حول واقعة "مجزرة أوسيم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل النيابة العامة الاستماع إلى شهود العيان في واقعة قيام عامل بإطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية على الأهالي بمنطقة كوبري الصفيرة بمركز أوسيم، للوقوف على ملابسات الواقعة، كما أمرت بتشريح جثث المتوفيين وإعداد تقرير حول سبب وفاتهم والتصريح بالدفن عقب ذلك.

ولفظت نعمة عبد الجواد عبد الغفار، أحد المصابين في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ "مجزرة اوسيم"، أنفاسها الأخيرة داخل مستشفي اوسيم المركزي، متأثرة بإصابتها بطلق ناري بالبطن، ليرتفع اعداد القتلي في الواقعة إلى 6 أشخاص من بينهم المتهم.

وكشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل واقعة إطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية، وتبين قيام محمود.م، 36 سنة، عامل، ومقيم بمنطقة كوبري الصفيرة، بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته، بطريقة عشوائية على المارة بالشارع، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 أخرين.

وأضافت التحقيقات أن قوات الشرطة تعاملت معه وبادلته النيران، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته.

وأوضحت التحريات أن المتهم أطلق أعيرة نارية بطريقة عشوائية، على الأهالي بمركز اوسيم، محدثا إصابة النقيب عمرو عطيطو معاون مباحث القسم بـ 3 طلقات، وأمين شرطة حال تواجدهم وقت إطلاقه الأعيرة النارية، كما أصاب عددا من الأشخاص تصادف تواجدهم وقت إطلاق الأعيرة النارية، وأطلق المتهم أعيرة نارية صوب أفراد أسرة محدثا إصابتهم.

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وانتقل اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة وعددا من القيادات الأمنية لموقع الحادث.

وحصلت بوابة الخليج 365 على أسماء المصابين في واقعة إطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية في مركز اوسيم، هم كلا من نعمة عبد الجواد عبد الغفار 40 سنة مصابة بطلق ناري بالبطن، يوسف محمود محمد 15 سنة مصاب طلق ناري بالذراع والخصية، وتم نقلهم إلى مستشفي اوسيم المركزي، كما تم نقل محمود محمد 40 سنة مصاب بـ 3 طلقات في الحوض والفخذ والذراع، لمستشفي القصر العيني.

وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن واقعة إطلاق الأعيرة نارية بمركز اوسيم، بسبب قيام مهتز نفسي بإطلاق أعيرة نارية، بطريقة عشوائية على الأهالي بالمنطقة سكنه، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 اخرين.

وأوضح المصدر ذاته أن قوة أمنية انتقلت لمكان الواقعة فور تلقى البلاغ، وتم السيطرة عليه، وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمكان البلاغ، وتم نقل المتوفيين والمصابين للمستشفى، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة إخطارا من المقدم محمود بسيوني نائب مأمور مركز شرطة اوسيم، بقيام شخص بإطلاق أعيرة نارية على الأهالي بطريقة عشوائية، وعلى الفور انتقل العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، والعقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة.

وكان سبقهم لمكان البلاغ النقيب عمرو عطيطو معاون مباحث المركز، والمقدم محمود بسيوني نائب مأمور المركز، وأمناء شرطة من قوة القسم، وفور وصولهم بادرهم المتهم بإطلاق أعيرة نارية من البندقية الآلية محدثا إصابة النقيب بـ 3 طلقات، وإصابة آمين شرطة من قوة القسم، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.