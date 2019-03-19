شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت قريطم يشرح تفاصيل قانون المرور الجديد: المخالفات انخفضت للنصف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة الأسبق، إن «جميع المخالفات في قانون المرور الجديد انخفضت إلى النصف، وأن الحزم في القانون جاء بعد تطبيق نظام النقاط في المخالفات المرورية».

وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «نظام النقاط يسمح بحسب الرخصة من السائق، ومنعه من الركوب لمدة معينة»، مشيرًا إلى أن «القانون الجديد في مصلحة المواطن ويشتمل على 5 شرائح».

وتابع أن «كراسة المواصفات في الفحص الفني الأمن لها شروط غير المواصفات الأوروبية، وكل 3 سنوات سيتم تعديل الكراسة بما يتناسب مع وضعنا»، مشيرًا إلى أن «الفحص الفني سيكون مدته 10 دقائق، وسيناسب كل المواطنين».