شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب»: الأربعاء..أولى جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن غدا ستنعقد الجلسة الأولى من جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، موضحًا أنه سيتم استضافة أغلب ممثلي الشعب من كل الفئات خلال 6 جلسات من الحوار المجتمعي.

وأضاف «حسب الله»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الثلاثاء، أن الجلسة لن يحكمها مدة معينة، ولكن ما يهم هو أن يستمعوا لكل الآراء، منوها بأنهم محكومين بمناقشة 12 نص فقط مما تقرر تعديلهم.