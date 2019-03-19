شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية العربية ونادي قضاة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقّعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ونادى قضاة الإسكندرية، الثلاثاء، بروتوكول تعاون مشترك ضمن فعاليات ختام المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات «مؤتمر مارلوج 8 “.

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ووقع على البروتوكول الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية والمستشار عبدالعزيز أبوعيانة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية

وأوضح رئيس الأكاديمية أن البروتوكول يأتي استمرارًا للتعاون بين الأكاديمية ونادى قضاة الإسكندرية لتنمية مهارات السادة المستشارين وذويهم ويتضمن عدة بنود أهمها ما يخص برامج الدراسات العليا والدرجات العلمية في الماجيستير والدكتوراة مع معهد النقل الدولي واللوجستيات بالإسكندرية والتعاون مع كلية الدراسات العليا في الإدارة بالإسكندرية.

من جانبه قال المستشار عبدالعزيز أبوعيانه رئيس نادي قضاة الإسكندرية أن الأكاديمية مفخرة العرب وهي ثمرة للعمل العربي المشترك معربا عن تمنيانه بإقامة فروع لها في مختلف الدول العربية، وطلب من رئيس الأكاديمية توجيه الدعوة للقيادة السياسة وعلي رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقامة مهرجان الشباب القادم في الأكاديمية.