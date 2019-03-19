شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تعزي أسر ضحايا حادث انهيار مسجد بالكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت وزارة الخارجية عن تعازيها في المواطنين المصريين ضحايا حادث انهيار سقف بأحد المساجد «قيد الإنشاء» بمنطقة الصليبخات في دولة الكويت فجر الثلاثاء 19 مارس الجاري، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.

وبحسب بيان، الثلاثاء، أسفر الحادث عن وفاة ثلاثة مواطنين، هم محمد محمد محمد السقا، وأحمد يوسف أحمد الباجه، وعبدالستار جاب الله رشيدي محمد، بالإضافة إلى إصابة 8 مواطنين آخرين بإصابات متفرقة.

من جهتها، قامت القنصلية المصرية في الكويت بإنهاء الإجراءات الأولية الخاصة بشحن جثامين المواطنين المتوفّين، وكذا التواصُل مع ذوي المتوفّين والجهات الكويتية المعنية للتأكد من شحن الجثامين إلى أرض الوطن. كما تتابع وزارة الخارجية بشكل متواصل عبر القنصلية الحالة الصحية للمواطنين المصريين المصابين جراء الحادث الأليم.