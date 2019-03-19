شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري علاقات أسرية: «الشعب المصري غير مؤهل للتعامل مع التكنولوجيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة أشجان نبيل، استشاري العلاقات الأسرية والتطوير المجتمعي، إن الإمارات من أهم الدول المهتمة بإجراء أبحاث حول تأثير مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت «نبيل» خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «الإمارات وظفت مواقع التواصل الاجتماعي، لدعم السلوك الإيجابي لدى المواطن»، مؤكدة أن الشعب المصري ما زال غير مؤهل للتعامل مع التكنولوجيا.

وأضافت «نبيل»: «خطورة فيس بوك وتويتر بدأت منذ 2011 مع الربيع العربي، والفئات العمرية بين 22 حتى 35 عاماً، تقضى 16 ساعة على السوشيال ميديا وفقا للإحصائيات الرسمية»، مردفة: «هناك الكثير من حالات الطلاق يحدث بسبب الجروبات المحرضة على مواقع التواصل الاجتماعي، فالمجتمع المصري يواجه حربا، في ظل سيطرة وسيلة لا يحكمها أي قانون».