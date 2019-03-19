شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تشارك في مبادرة ترشيد المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اشتراك المحافظة في فعاليات مبادرة ترشيد استهلاك مياه الشرب مع بقية محافظات الجمهورية بناء على تكليف وزارة التنمية المحلية وتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمياه الذي يوافق 22 مارس من كل عام.

وأعلن المحافظ في الاجتماع التنفيذي لهذا الغرض بحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ والعميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، رؤساء مجالس المدن ورؤساء الأجهزة ومديري مديريات الخدمات المعنية أن المبادرة يجري تنفيذها خلال الفترة من 22 وحتى 28 مارس الجاري تحت شعار «كل نقطة بتفرق» وسيجري تنفيذها تحت رعايته للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، مشيرًا إلى ضرورة مشاركة كل جهة بما لديها من إمكانيات وخبرات في هذا المجال بهدف نشر ثقافة الترشيد.

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ووجه المحافظ إلى قيام مجالس المدن والوحدات المحلية على مستوى المحافظة بتنفيذ المبادرة وحث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع إهدارها.. وأن تكون خطبة الجمعة في المساجد وعظة الأحد في الكنائس حول هذا الموضوع، وإلقاء كلمة في طابور الصباح بالمدارس وتخصيص الحصة الثانية في المدارس والمعاهد الأزهرية حول ترشيد استهلاك المياه وعدم الإسراف في استخدامها، وقيام الإذاعة بإذاعة أهداف المبادرة والبرامج الداعمة لها واستضافة بعض الشخصيات المؤثرة لتناولها.. إلى جانب قيام مركز الإعلام بعقد الندوات والمحاضرات الخاصة بهذا الموضوع ونشر البوسترات واللافتات التوعوية في المدارس والمعاهد ودور العبادة والمصالح الحكومية حول هذا الموضوع.

كما وجه رؤساء المدن والوحدات المحلية والمصالح الحكومية بإصلاح عمليات السباكة للحد من إهدار المياه، وفرض غرامات موحدة لمواجهة ذلك، ونشر مواد إعلامية على الصفحات الرسمية وشبكات التواصل الاجتماعي للتنبيه بخطورة إهدار المياه.. علاوة على قيام الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي بتسيير قوافل لتوعية المواطنين وتوضيح مخاطر إهدار المياه وأهمية الحفاظ عليها.

وأشار المحافظ إلى امتداد فعاليات المبادرة طوال فترة تنفيذها على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وإقامة مباريات رياضية بين القرى على كأس المياه، واعداد مسابقة لأحسن قرية في ترشيد المياه ومنح القرية الفائزة جائزة قيمة، واختيار القرية الأفضل من حيث التفاعل مع المبادرة وترشيد استهلاك المياه والعمل على نشر ثقافة الترشيد.. مع عقد المؤتمر الختامي في نهاية المبادرة وتكريم الذين حققوا إنجاز في مجال ترشيد استهلاك المياه وتفاعلا مع المبادرة.