شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلاميين»: لائحة «الأعلى للإعلام» تخالف القانون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محجوب سعده، سكرتير عام نقابة الإعلاميين، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تجاهل ملاحظات نقابة الإعلاميين على لائحة الجزاءات التي أصدرها امس، والتي تحمل تناقضا وتعارضا كبيرا مع اختصاصات النقابة ودورها المنصوص عليه في القانون 93 لسنة 2016 والقانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهو ما يمثل تعديا صريحا على اختصاصات النقابة ويتنافى مع الدور الذي أنشئ من أجله المجلس الأعلى لتنظيم وعلاقته التكاملية مع النقابات المهنية .

وأوضح سعده في تصريح له: كما تخالف الماده ٨ في فقرتها الأخيرة والمادة ٢٣ والمادة ٢٧ من هذه اللائحة القانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مادتيه «٧٠ الفقرة رقم ٥» و«94» واللتين نصتا على: «إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الشخص المسؤول عن المخالفة وفقًا لقانونها»، أي أن القانون أعطى حق معاقبة وتأديب الصحفى أو الإعلامى إلى نقابته المختصة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية مع ضمان كافة حقوقه القانونية المنصوص عليها بقانون نقابته.

وأكد سعده أن إصرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ظهور هذه اللائحة بهذا الشكل يؤدى إلى وجود خلافات أزلية بين المجلس الأعلى والنقابة وهو يدفعنا إلى اللجوء إلى ساحة القضاء لتصويب أخطاء هذه اللائحة، كما سيتم دعوة مجلس إدارة النقابة للاجتماع لمناقشة الإجراءات التي ستتخذها النقابة في هذا الشأن .