شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الداخلية الأسبق: قانون المرور مرن يقبل التعديل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء صلاح الدين عبدالوهاب، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة الأسبق، إن قانون المرور من القوانين المرنة، الذي يقبل التعديل في أي وقت بما يتناسب مع مراحل العصر، مشيرًا إلى أن المرور أصبح له صاحب في القانون الجديد وهو رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن قانون المرور الجديد أكد على إنشاء مجلس أعلى للنقل، مشيرًا إلى أن «كل ما يقال عن قانون المرور الجديد في مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح».

وتابع أن «قانون المرور الجديد وضع مادة بوجود محطات فحص فني للسيارات بإشراف الداخلية وتكون ملكيتها للقطاع الخاص، وهذا الفحص الفني سيرسل إلى الجهاز الرئيسي لاستخراج الرخصة».