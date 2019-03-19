شكرا لقرائتكم خبر عن «دستورية النواب»: التعديلات الدستورية الجديدة ترسخ الديمقراطية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن لجنة الاستماع الخاصة بمناقشة التعديلات الدستورية بالبرلمان ستكون بحضور ممثلي الأوقاف والكنائس ورؤساء الجامعات وأساتذة قانون.
وأضاف الطماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «المحور»، أن كل ما يدور داخل لجان استماع مناقشة التعديلات الدستورية سيتم نقله بكل شفافية أمام الرأي العام.
وتابع: «يهمنا الشعب بكل أطيافه يكون مدركا لما يدور داخل الجلسات النقاشية حول التعديلات الدستورية، لأن النقاش يصب في اتجاه المصلحة العامة والقول الفصل سيكون للشعب من خلال الاستفتاء على التعديلات».
وأكد الطماوي أن التعديلات الدستورية الجديدة ترسخ الديمقراطية، وجلسات مناقشة التعديلات ستكون «علنية»، ومفتوحة أمام الصحفيين البرلمانيين.
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