شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني ورئيس مدينة أوسيم يكشفان تفاصيل جديدة بشأن الحادث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود الصعيدي، عضو مجلس النواب عن دائرة أوسيم، إن منفذ حادثة أوسيم قتل 4 مواطنين من عائلات مختلفة بصورة عشوائية، وأصاب 3 أشخاص بينهم ضابط وأمين شرطة، والحادث وقع أمام منزل والد منفذ الواقعة.

وتابع «الصعيدي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، أن الشرطة عندما جاءت للتعامل مع منفذ حادث أوسيم، قام بإطلاق النار عليها، فقامت بقتله، والحادثة وقعت الساعة 12 ظهرًا اليوم، موضحًا أنه «متعارف إن القاتل مكنش كويس، وكان بيشرب مخدرات».

وأوضح أن منفذ حادث أوسيم كان يحمل بندقية آلية، وترددت أنباء أنه كان على خلاف مع زوجته.

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وفي نفس السياق كشف الدكتور فرج عبدالعاطي، رئيس مدينة أوسيم، تفاصيل جديدة بشأن الحادث.

وقال «عبدالعاطي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، إن المتهم كان مدمن مخدرات، وكان يتعاطى الأستروكس.

وأضاف أن المتهم أطلق النار بشكل عشوائي مما أدى إلى وفاة 4 أشخاص وأصاب 5 من بينهم من أسرة مكونة من ابن وأب وأم، كما أصاب ضابط وأمين شرطة، مشيرًا إلى أن كل القيادات التنفيذية موجودة في مستشفى أوسيم لحين خروج جثامين الضحايا، مؤكدا أنه كان موجودا قبل الحادث بدقائق في مسرح الجريمة.

ووجه حديثه للشباب قائلًا: «أرجو الابتعاد عن تعاطى المواد المخدرة لأنها وراء ارتكاب معظم الجرائم».