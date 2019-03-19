شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني» تكشف تفاصيل زيادة رسوم المغادرة لـ25 دولارًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف سامح الحفني، المتحدث باسم وزارة الطيران المدني، تفاصيل زيادة رسوم المغادرة بالمطارات لـ 25 دولارًا اعتبارًا من نوفمبر.
وأضاف «الحفني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن زيادة الرسوم ليست 25 دولارا كما هو متداول، وإنما زيادة الرسوم من 20 دولارا إلى 25 دولارا.
وأوضح أن هذه الزيادة تتعلق بالمطارات التي تخدم السياحة مثل شرم الشيخ والغردقة وغيرهما من المطارات باستثناء مطار القاهرة، وأن هذه الزيادة تطبق على جميع المغادرين مصريين وغير مصريين، لكن نسبة المصريين بهذه المطارات لا تزيد على 2.5 إلى 5%.
وأوضح أن الزيادة مطبقة بمطار القاهرة منذ عام 2015، وستطبق في جميع المطارت في الموسم الشتوي خلال نوفمبر المقبل.
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