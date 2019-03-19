شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» في موقع «حادث أوسيم».. الأهالي يروون لحظات الرعب أثناء المذبحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رائحة الدم تفوح بمنطقة كوبري الصفيرة، التي اكتست باللون الأحمر، دماء ضحايا فيما يعرف ب«مجزرة أوسيم»، واكتسى محيط مستشفى أوسيم المركزي بالسواد، فما تزال النساء يرقدن أمام البوابات في انتظار خروج جثمانين ذوويهم، وسط تواجد أمني مكثف واحتكاك من قبل الأهالي لمحاولة اقتحام المستشفى.

ظهر أمس «الثلاثاء»، لم يكن عاديًا بالمرة، بحسب أهالي الضحايا الخمس الذين تحدثوا إلى «المصري اليوم».. فأطلق محمود محمد رمضان سالم، ابن ال36 عامًا، النيران من بندقية آلية تجاه الضحايا بصورة عشوائية، لم يفرق بين أحد منهم، حتى قتل الضحايا وقبلهم خرب بيوت ويتم أطفال وحرم أحفاد من أجدادهم، وأصاب أسرة محمود عبدالجواد، وزوجته وأولادهما ال3، وتوفت الزوجة، فيما رقد بقية المصابين بمستشفى قصر العينى، وأصيب معاون مباحث قسم شرطة أوسيم، وأمين شرطة من قوة القسم.

محمد فوزي تليمة، الضحية الأولى لإطلاق النيران العشوائي، هو شاب عمره 37 عامًا، لدية من الأولاد خمسة، وهم:«محمد، وإسلام، وسعيد، وأمل، نيرة»، والأخيرة عمرها سنة «رضيعة».

يقول والد الضحية، الرجل صاحب ال80 عامًا، وهو يستند إلى حائط المستشفى، ومن حوله يلتف أحفاده أولاد الضحية:«خلاص محمود ابن سالم، قضى علينا، قتل ابني وعياله الخمسة بقوا يتامي، كل دا علشان واحد ضرب نار عشوائي، كانت فينا الحكومة!».

يرتب أولاد «تليمة» على كتف جدهم، يحاولون مواساته، لكنهم لا يستطيعون التماسك، خصوصًا «إسلام»:«يا عمري يا بويا يارب تكون في الجنة»، يضيف الابن:«أبويا كان لسة راجل من الشغل، ومحمود ضربه بالنار».

يؤكد الأهالي أن الشاب «تليمة» يعمل شيالًا يحمل طوبًا وعفشًا:«شخص على الله، ليس له في أي حاجة، ومات على عتبة منزله».

لم تكن ماسأة حمدي زهير، الرجل الستيني، الضحية الثانية، بالهينة، وضعته الصدفة في طريق المتهم «محمود»، وهو يطلق النيران بصورة عشوائية.

يقول «عبدالحميد»، ابن الضحية الثانية، إن والده يرعى الأغنام ووقت الحادث كان جالسًا إلى جوار «جاموستين» بجانب منزله، ليطلق المتهم عليه النار:«كان قاعد في حاله، وبيشوف المواشي فقتل على حين غرة».

لدى الضحية الثانية، 3 من الأبناء بخلاف «عبدالحميد»، وهم:«أدهم»، و«عماد»، و«محمد»، كان يتنمى رب الأسرة أن يراهم في حفل زفاف، وكان يسعى لأجل ذلك «كان يبنى لنا في البيت، ملحقش يفرح بينا».

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أما خالد خفاجي، وهو الضحية الثالثة، سائق توك توك، عاد من عمله وقت الظهر ليأخذ قسطًا من الراحة، فوجد المتهم «محمود» يطلق النيران على الناس عشوائيًا، فكان من نصيبه نحو 6 طلقات، وفقًا لأحد أفراد أسرته.

لدى الضحية الرابعة أحمد عبدالعليم فرحات، الرجل الستيني، 8 من الأولاد الذكور و4 من الفتيات، جميعهم كانوا أمام المستشفى، يبكون والدهم «نجار المسلح»، المعروف بطيبته وجدعنته مع الجميع، حكوا أن والدهم شخص يحب الناس كلها، وأنه أصيب في حادث دراجة بخارية «موتوسكيل» قبل 6 أشهر، واستدعى الأمر تركيب شرائح ومسامير في قدمه، لكنه سامح المتسبب في الحادث.

لم يتصور أحد من أبناء «عبدالعليم» أن يقتل هكذا، روى فارس عمار، زوج ابنه الضحية، أن حماة اتجه نحو منزل بيت والد المتهم وجلس مع والد الأخير لاحتساء مشروب الشاي أمام منزله، وليطمئن على الطفل محمد ابن شقيق المتهم، لأنه كان مريضًا، ووقت إطلاق النيران أصيب «عبدالعليم» بطلق ناري على يد المتهم، ومات على الفور.

وذكرت عائلة الضحية الخامسة «نعمية» أنهم كانوا يستطلعون أصوات إطلاق النيران فأصيبت الضحية وباقي أفراد أسرتها.

حمل الأهالي الجثث عقب مقتل «محمود»، وقدوم قوات الشرطة، وقال الأهالي روايتين بشأن الواقعة، أولها: إن أحد السكان أطلق النيران تجاه قدم المتهم فسقط على الأرض، وواصلت القوات الشرطة إطلاق النيران عليه، فيما قال آخرون، في رواية ثانية: إن الشرطة حذرت المتهم في البداية بالتخلي عن سلاحه وأن يسلم نفسه لكنه لم يستجب، فأطلقت الشرطة عليه النيران فقتل بعدما أصاب معاون المباحث وأمين الشرطة.

شهد محيط المستشفى مناوشات عدة بين الأهالي وقوات الأمن لكن «الأخيرة» احتواتها، وأفهمت الأهالي «لازوم» إجراءات تشريح الجثمانين، للوقوف على سبب الوفاة.

كان الأهالي في رعب عندما خرجت سيارتي إسعاف، ظنًا منهم أنها تحمل جثث ذوويهم، فاضطر سائقي السيارتين إلى فتح أبوابهم ليتأكد الجميع أن السيارتين لا تحمل جثثًا.

في مكان الحادث، خلت مساكن الضحايا من قاطنيها، وكذا أسرة المتهم غادرت فور الحادث المنطقة كلها خشية الفتك بهم، وقال الأهالي، وشهود العيان، إن المتهم من عائلة الشرقاوي، ويعمل وشقيقاه «السيد»، و«أشرف» في «دق مواسير المياه»، وكان هناك خلافًا بين المتهم وعائلة زوجته لأنه دائم الاعتداء عليها بالضرب «وكل واحد مستحلف للتاني».

وأفاد الشهود وهم من الجيران، في إحدى رواياتهم عن الحادث، بأن زوجة المتهم حررت محضرًا ضده بقسم شرطة أوسيم باعتدائه عليها، وعندما علم المتهم بقدوم رجال الشرطة، استعان بسلاحه الآلي وأطلق النيران بصورة عشوائية على الجميع، فيما أكدت رواية ثانية أن المتهم ضرب النيران على جيرانه وأبلغ الناس الشرطة التي حضرت على الفور، وانتهت عملية تبادل إطلاق النيران بين المتهم والشرطة بمقتله وإصابة النقيب عمر عطيتو، وعلى صلاح، أمين الشرطة.

وقال الأهالي، إن المتهم يعاني اضطرابًا نفسيًا وكان يتلقي العلاج منذ فترة، وأن أهله أناس طيبون خصوصًا شقيقة الملقب ب«الشيخ سيد»، وارتاح الأهالي لمقتل «محمود»:«لو ممتش كان الخراب هيبقى أكتر، وأهالي الضحايا كانوا هيقتلوا كل عائلة المتهم فردًا فردًا».

وانتقلت نيابة حوادث شمال الجيزة، برئاسة محمد شرف، إلى المستشفى لسؤال المصابين وتبين سوء حالتهم الصحية، كما تبين أن الضابط معاون المباحث أصيب بطلقات نارية في البطن والقدم «فتح دخول وخروج»، وأنه في العناية المركزة، كما استقرت الحالة الصحية لأمين الشرطة الذي أصيب بطلقة في القدم.

مكان حادث إطلاق النار في أوسيم

مكان حادث إطلاق النار في أوسيم

مكان حادث إطلاق النار في أوسيم