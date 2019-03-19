شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة جمال مصر السابقة مخرجة عروض «MiFestivalddle East Fashion » والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وليد خليل رئيس مهرجان Middle East Fashion Festival عن اختيار مروة طلعت، عارضة الأزياء المحترفة وملكة جمال مصر السابقة، مخرجة لعروض الدورة الثالثة من المهرجان لما تتميز به من شخصية قيادية مجتهدة وخبرة كبيرة في ادارة عروض الأزياء باحترافية وثقة كبيرة من مصممي الأزياء.

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وأكدت مروة طلعت سعادتها بإخراج العرض، موضحة أنه سوف يتم الاستعانة بمجموعة من العارضات المحترفات ذوات خبرة كبيرة في المجال لتقديم العرض بشكل محترف يليق بمكانة المهرجان.

ومن المقرر أن يعقد المهرجان على أكبر مسرح مكشوف في البحر الأحمر city gate m65 مارس الحالى من ٢٨ إلى ٣٠ ويضم المهرجان العديد من الدول حيث يمثل كل دولة مصمم يعرض مجموعة الأزياء الجديدة الخاصة بموسم صيف ٢٠١٩ ستعرض لأول مرة في المهرجان.

والجدير بالذكر أن المهرجان قد شهد حضور السفير الفرنسي ستيفان روماتيه والقنصل المغربى والعديد من الجاليات العربية ومسؤولين في السفارة الأمريكية وأبرز فناني الوطن العربى كالفنانة سميرة سعيد ودرة وروجينا وأنوشكا وعائشة بن أحمد.