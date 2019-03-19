"الأوقاف " تعلن عن قبول دفعة جديدة من خطباء المكافأة بتقدير جيد جدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف ، عن فتح باب التقدم لأداء خطبة الجمعة بالمكافأة (على بند التحسين المادي) من خريجي جامعة الأزهر من الكليات الشرعية والعربية ، على ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد جدًا . Advertisements وقالت وزارة الاوقاف، فى بيان صحفى ، إن التقديم سيبدأ من اليوم الثلاثاء ، على موقع الوزارة ، على أن يعقد اختبار تحريرى وشفوى ، لمن تتوفر فيهم الشروط ، وعلى من يرغب فى التقدم ملء النموذج المعد لذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلان

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