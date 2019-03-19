محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الأربعاء، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 13 25
شبين الكوم 13 25
طنطا 13 25
دمنهور 12 22
الإسكندرية 12 21
بلطيم 12 21
مطروح 10 20
السلوم 10 23
سيوة 10 26
بورسعيد 14 20
دمياط 14 21
الزقازيق 11 25
الاسماعلية 12 25
السويس 12 25
العريش 10 21
رفح 09 21
رأس سدر 12 25
نخل 04 25
نويبع 18 27
طابا 11 25
كاترين 05 21
الطور 12 24
شرم الشيخ 17 28
الغردقة 15 29
مرسى علم 17 26
الفيوم 12 27
بنى سويف 12 27
المنيا 12 27
أسيوط 11 27
سوهاج 12 28
قنا 13 29
الأقصر 13 30
أسوان 15 31
أبوسمبل 15 29
الوادى الجديد 11 30
شلاتين 18 29
ابو رماد 17 28
راس حدربة 19 27
حلايب 20 25
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس الأربعاء (بيان بالدرجات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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