"معًا نستطيع".. رسائل السيسي للشباب العربي والأفريقي من "معبد فيلة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية على "فيسبوك"، مقطع فيديو عن حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي، التفاعلي مع الشباب العربي والأفريقي من معبد فيلة بأسوان.

وأوضح الفيديو جولة الرئيس السيسي -أمس الأحد- في معبد فيلة وترحيبه بالشباب المشاركين في الحدث، بجانب قيامه بجولة تفقدية للمنطقة بصحبة وزراء السياحة والآثار وعدد من الأثريين والشباب.

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وأجرى الرئيس السيسي، حوارًا تفاعليًا، مع الشباب العربي والأفريقي من معبد فيلة، قائلًا للشباب: العشر سنين من عمركم مش كتير اللي عنده عشر سنين بكره يبقى عنده عشرين، واللي عنده تلاتين سنة بكره يبقى عنده أربعين سنة، ولسة بدري عليكم ما شاء الله، وقدامكم كتير وربنا يحفظكم ويحفظ بلادكم وبلادنا من كل شر وسوء، ومعا نستطيع بالمحبة والسلام وبالفهم والوعي الحقيقي".

وناقش الرئيس، أفكار الشباب وأطروحات نقل التجربة المصرية للدول الأفريقية والعربية، مؤكدًا تمكين الشباب وضرورة مشاركتهم المجتمعية بما يخدم مصالح تلك الدول.