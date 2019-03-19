"لا تستخدم في المكالمات".. 12 معلومة عن شريحة الإنترنت لـ"تابلت الثانوية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

تواصل المدارس الثانوية الحكومية والخاصة على مستوى الجمهورية، تسليم شريحة الانترنت الخاصة بجهاز "التابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الهدف من تسليم الشرائح للطلاب، تسهيل وصولهم إلى شبكة الانترنت، خارج المدرسة، والوصول إلى المحتوى الرقمي على بنك المعرفة المصري، وأداء الامتحانات الإلكترونية لبعض الفئات من الطلاب الذين لا يوجد بمدارسهم بنية تكنولجية مفعلة.

وتوفر الشريحة العديد من المميزات للطلاب، كتوفير الجيجا الأولى مجانًا، ثم توفير كل جيجا إضافية بـ5 جنيهات فقط شهريًا، كما أن تصفح بنك المعرفة باستخدام الشريحة يكون مجانيًا.

ويرصد الخليج 365 12 معلومة عن شريحة الانترنت:

-الشريحة مقدمة من الشركة المصرية للاتصالات.

- تسلم للطالب داخل المدرسة مجانًا.

- يحضر الطالب وولي أمره ويتسلما الشريحة بموجب صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وشهادة ميلاد الطالب.

-تفعل الشريحة خلال 48 ساعة من توقيع استلامها.

-توفر الشريحة للطالب استخدام 1 جيجا مجانًا عند التعاقد.

-كل جيجا إضافية تكلفتها على الطالب 5 جنيهات شهريًا.

-الدخول على بنك المعرفة وتصفح المحتوى الرقمي مجانًا تمامًا ولا يحتسب ضمن الباقة.

-الهدف من تسليم الشريحة، تسهيل وصول الطلاب إلى شبكة الانترنت والوصول إلى المحتوى الرقمي على بنك المعرفة المصري خارج المدرسة.

-تمكن الشريحة الطلاب الذين لم تتوفر بمدارسهم بنية تحتية، من أداء الامتحانات الإلكترونية المقررة في 24 مارس.

-الشريحة بنظام الـ"Data"، لا تستخدم كهاتف للمكالمات.

-الشريحة لا تعمل إلا على "التابلت" المحدد لها فقط.

-الباقة لا تستخدم في غير الأغراض التعليمية.

وبالنسبة للمعترضين على دفع 5 جنيهات مقابل كل جيجا إضافية، قال الوزير إن تصفح بنك المعرفة خارج المدرسة يكون "مجانًا"، ولا يستهلك من باقة الانترنت، إلا أن هناك مصروفات تشغيل من شركة الاتصالات، كما تسمح الشريحة بتصفح مواقع أخرى "ليست مجانية"، مصرح بها من الوزارة.

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وأضاف الوزير، في تصريحات للصحفيين، أن بعض الطلاب يحتاجون الشريحة داخل المدرسة للوصول للامتحان الإلكتروني، نظرًا لأن مدارسهم لا يوجد بها بنية تحتية.

وأكد شوقي، أن الوزارة بذلت جهدًا كبيرًا بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصلات للاتفاق على ذلك السعر الرمزي "5 جنيهات" للاشتراك الشهري مقابل 1 جيجا للتيسير على الجميع.

وتجري وزارة التربية والتعليم، الامتحان الإلكتروني الأول باستخدام "التابلت"، لطلاب الصف الأول الثانوي، اعتبارًا من 24 مارس المقبل، ويستمر الامتحان حتى 4 أبريل 2019.