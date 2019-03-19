"مستقبل وطن" يواصل اجتماعاته التنظيمية مع أمناء مراكز 8 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

واصل حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، اجتماعاته التنظيمية الدورية، اليوم الثلاثاء، مع قيادات الحزب بالمحافظات، حيث ترأس المهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب الاجتماع التنظيمي الدوري مع أمناء المراكز والأقسام للحزب بمحافظات، الوادي الجديد، مرسى مطروح، البحر الأحمر، أسوان، سوهاج، قنا، الأقصر، وجنوب سيناء.

جاء ذلك بحضور مسئولي القطاعات بالحزب، النائب اللواء يحيي عيسوي، والمهندس محمد صبرى، أمين الشئون البرلمانية للحزب، والمستشار أحمد فوزى، أمين الشئون المالية والإدارية، وشريف الجابرى، أمين العضوية بالحزب، ومحمد عبد السلام أمين التقييم والمتابعة بالحزب، ونجلاء فريد أمين العلاقات العامة، والمهندس أحمد الجندي، والمهندس عادل اللمعي، والدكتور زين القطناوي، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.

وقال المهندس حسام الخولي، إن الاجتماع استعرض، مناقشة خطة الحزب خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تكليف أمناء المراكز والأقسام، بضرورة متابعة تنظيم البرنامج التدريبي الأول لإدارة الحملات الانتخابية، وكذلك مناقشة اقتراحات أمناء المراكز والأقسام بالمحافظات فيما يتعلق بخطة الحزب المستقبلية.

وأضاف الخولي، أن الاجتماع ناقش كذلك خطة العمل خلال الفترة المقبلة، لتعزيز وترسيخ تواجد الحزب بالشارع، مع التأكيد على ضرورة الاستمرار فى إطلاق المبادرات المجتمعية، التى يتبناها الحزب، لدعم الطبقات الأكثر احتياجا.