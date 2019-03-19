"باع أرضه وطرده".. قصة عجوز أنقذته الحكومة من جحود ابنه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قام فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، بالتعامل مع حالة مسن وجد في ظروف صحية صعبة وكلا قدميه متورمة ويمشي باستخدام عكاز وهو مصاب بالقلب.

وقالت وزارة التضامن في بيان اليوم، أن العجوز أسمه (صلاح.ع)، من محافظة الشرقية ويبلغ من العمر 66 عامًا، كان يعمل فلاحا في بلده ثم سافر إلى إحدى دول الخليج للعمل فيها كعامل زراعي، وظلّ هناك لمدة 5 سنوات ثم عاد لمصر واشتري منزل بالشرقية، إلا أنه فوجي بقيام ابنه وزوجته ببيع الأرض والمنزل وطردوه وتركوه في الشارع.

وأبدى المُسن رغبته في الانتقال لإحدى دور الرعاية الاجتماعية وعلى الفور قام الفريق بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي لإيداعه بدار معانا لإنقاذ إنسان بالهرم لتلقي كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.