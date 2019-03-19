"تفاصيل حادث إطلاق النار في أوسيم وحبس ملك الكاشف".. نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

المستشفى المركزي يستقبل جثامين 5 قتلى بـ"حادث أوسيم"

استقبل مستشفى أوسيم المركزي، مساء الثلاثاء، جثامين 5 قتلى -بينهم المتهم- في حادث إطلاق عامل النار بشكل عشوائي على المارة بمنطقة الصفيرة.

وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمداخل ومخارج المستشفى، إذ دفعت بتشكيلات أمن مركزي بالتنسيق مع عناصر المباحث، تزامنا مع تواجد فريق من النيابة العامة ومباحث فرقة الشمال.

الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لحادث إطلاق النار في أوسيم

أصدرت وزارة الداخلية بيانا جديدا حول ملابسات إطلاق النار العشوائي الذي وقعت في مركز أوسيم في محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، مساء الثلاثاء، أنه تبلغ لمركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بإطلاق شخص أعيرة نارية تجاه عدد من المواطنين بالقرب من كوبرى الصفيرة بدائرة المركز، حيث نتج عن ذلك وفاة أربعة وإصابة ثلاثة آخرين.

وانتقلت القوات على الفور وحال ضبطه أطلق أعيرة تجاههم فبادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية مما أسفر عن مصرعه وإصابة ضابط وأمين شرطة بأعيرة نارية، وضبط سلاح آلى وعدد من الطلقات النارية كانت بحوزته.

مصدر أمني يكشف حالة الضابط المصاب في "حادث أوسيم"

قال مصدر أمني مسؤول إن النقيب عمرو عطيطو، معاون مباحث أوسيم، خضع لعملية جراحية مساء اليوم الثلاثاء؛ إثر إصابتها برصاص عامل في تبادل إطلاق النار.

أضاف المصدر أن الضابط غادر غرفة العمليات، وتم نقله إلى غرفة العناية المركزة حيث يخضع للملاحظة الدقيقة من قبل الفريق الطبي المعالج.

ونشر زملاء وأصدقاء الضابط الشاب صورا له عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك - تويتر"، داعين الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل".

جثامين ودماء على الأرض.. لقطات جديدة من موقع "حادث أوسيم"

رائحة الجثث تطبق المكان، دماء عطرة اختلطت بالأرض، حسرة ومرارة تسيطر على الجميع، الحزن يكسو القلوب، رجال الشرطة يطوقون المنطقة، تصف هذه الكلمات الأوضاع الحالية بمنطقة الصغيرة في مركز أوسيم بمحافظة الجيزة، بعد إطلاق عامل النار عشوائيا على المارة، اليوم الثلاثاء.

ويعاين فريق من النيابة العامة موقع الحادث رفقة رجال المعمل الجنائي في حضور قيادات مديرية أمن الجيزة.

ورد لمركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية تجاه المارة ،أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.

انتقلت أجهزة الأمن لمحل الواقعة وتبين قيام "محمود .م.س" 36 سنة، عامل، بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه المارة بالقرب من كوبرى الصفيرة، أسفرت عن وفاة أربعة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين بأعيرة نارية.

تأجيل محاكمة "مرسي" و28 آخرين في اقتحام الحدود الشرقية لـ 24 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة،برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة الرئيس الاسبق محمد مرسي و 28 آخرين في اقتحام الحدود الشرقية، لجلسة 24 مارس لاستكمال فض الأحراز.

تأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.

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تجديد حبس "ملك الكاشف" 15 يومًا بتهمة مشاركة جماعة إرهابية

قررت نيابة أمن الدولة، تجديد حبس ملك الكاشف 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1739 لسنة 2018.

وقال عمرو محمد، محامي "الكاشف" في تصريحات صحفية سابقة، إن النيابة أسندت لها اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية، باستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية فيس بوك" لارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا بهدف الإخلال بالنظام العام.

السجن المشدد من 3 لـ 16 سنة للمتهمين في قضية "الاتجار بالبشر"

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار السيد البدوى، بمعاقبة 40 متهما بالسجن المشدد من 3 سنوات ل16 سنة، فى القضية المعروفة إعلاميا "بأكبر قضية للاتجار بالبشر".

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 40متهما إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تقوم بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين.

"قضايا الدولة" تجنب محافظة الإسماعيلية دفع أكثر من 23 مليون جنيه لمقاول

حصلت هيئة قضايا الدولة على أحكام في 4 دعاوى قضائية، الذي جنب الدولة دفع أكثر من 23 مليون جنيه لأحد المقاولين.

وصرح المستشار سامح سيد، المتحدث باسم الهيئة في ييان اليوم الثلاثاء، أن الأحكام صدرت من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في الدعاوى أرقام 3307 و3308 و3309 لسنة 19ق، والدعوى رقم 3683 لسنة 19ق، والتي ترتب عليها جميعاً تجنيب الخزانة العامة للدولة من دفع مبلغ 23مليون و857 ألف و578 جنيه.

بالأسماء والمناصب.. التفاصيل الكاملة لحركة معاوني المباحث في الجيزة

حصل "الخليج 365" على التفاصيل الكاملة لحركة معاوني المباحث بمديرية أمن الجيزة التي اعتمدتها اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع، اليوم الثلاثاء.

وشهدت الحركة نقل الرائد طارق مدحت رئيس مباحث قسم شرطة منشأة القناطر إلى قسم التحريات، والنقيب أحمد عصام عبد الباقي من الطرق والمنافذ إلى قسم شرطة أوسيم، والنقيب مجدي عوض معاون مباحث بولاق الدكرور، والنقيب إبراهيم حسن معاون مباحث قسم ثان الشيخ زايد، والرائد أحمد يوسف معاون أول قسم شرطة الجيزة.

كما تم نقل الرائد معتصم رزق معاون أول قسم الجيزة إلى قسم ثالث أكتوبر، والرائد حازم المنسي معاون قسم ثان الشيخ زايد إلى أول أكتوبر، والنقيب محمد غريب معاون مباحث العياط إلى قسم ثالث أكتوبر، والرائد عمرو الباسل إلى مباحث الطرق والمنافد قادما من قسم ثالث أكتوبر.

ضبط راكب بميناء القاهرة الجوي لمحاولته تهريب 725 ألف جنيه

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي حال إنهاء إجراءات تأمين الركاب على متن إحدى الرحلات الجوية المتجهة لإحدى الدول العربية، اليوم الثلاثاء، من ضبط "عمرو.م.س" صاحب مكتب لتصدير الملابس، وبحوزته 725 ألف جنيه، مخبأة داخل إحدى الحقائب، بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وضبط كافة صور الجريمة، لاسيما جرائم تهريب النقد إلى خارج البلاد.

انتحار طالب بسبب خلافات أسرية في السلام

أقدم طالب على الانتحار بمنطقة مؤسسة الزكاة التابعة لمدينة السلام، شنقًا لمروره بحالة نفسية سيئة، بسبب وجود خلافات أسرية .

كان قسم شرطة السلام أول، تلقى بلاغاً يفيد بانتحار شاب في العقد الثاني من عمره لمروره بأزمة نفسية، بسبب وجود خلافات أسرية مع أهله، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات‎.