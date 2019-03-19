المستشار حمدي عبدالتواب يحصل على الميدالية الذهبية بالمهرجان الدولي للكتاب والإعلاميين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

حصل المستشار حمدي عبد التواب عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر، على الميدالية الذهبية في المهرجان الدولي الثالث للكتاب والإعلاميين، الذي تنظمه الجمعية المصرية للكتاب والإعلاميين الشبان، وذلك عن دوره الخدمي بالنادي وحصوله على أعلى الأصوات بانتخابات النادي الماضية.

ومن المقرر تكريم المستشار حمدي عبدالتواب من قبل الجمعية المصرية للكتاب والإعلاميين الشبان بشهر أكتوبر المقبل، لمنحه الميدالية الذهبية.

والمستشار حمدي عبد التواب هو أول قاض يحصل على الميدالية الذهبية من المهرجان الدولي للكتاب والإعلاميين، وذلك عن دوره في خدمة القضاة وأعضاء النيابة العامة، وحصوله على عضوية مجلس إدارة نادي قضاة مصر في دورتين متتاليتين، أحدهما بالتزكية والأخرى بحصوله على أعلى الأصوات في الجمعية العمومية للقضاة.

ومن بين المؤلفات القانونية للمستشار حمدي عبدالتواب؛ "أوجه الدفاع والدفوع في جرائم الشيك، موسوعة صيغ الدعاوى والأوراق القضائية، المشكلات العملية للحيازة أمام النيابة العامة، أوجه الدفاع والدفوع في جرائم المخدرات، شرح جرائم القذف والسب، وموسوعة القانون التجاري".