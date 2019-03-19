الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لحادث إطلاق النار في أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان وعلاء عمران:
أصدرت وزارة الداخلية بيانا جديدا حول ملابسات إطلاق النار العشوائي الذي وقعت في مركز أوسيم في محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، مساء الثلاثاء، أنه تبلغ لمركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بإطلاق شخص أعيرة نارية تجاه عدد من المواطنين بالقرب من كوبرى الصفيرة بدائرة المركز، حيث نتج عن ذلك وفاة أربعة وإصابة ثلاثة آخرين.
وانتقلت القوات على الفور وحال ضبطه أطلق أعيرة تجاههم فبادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية مما أسفر عن مصرعه وإصابة ضابط وأمين شرطة بأعيرة نارية، وضبط سلاح آلى وعدد من الطلقات النارية كانت بحوزته.
كشفت التحريات أن الجاني "محمود .م.س" 36 سنة، يمتلك مخزن مواسير بمكان الواقعة، ومشهور عنه تعاطيه الدائم للمواد المخدرة، وأثناء مشاجرة بينه وبين زوجته، خرج على أثرها من المخزن، وبحوزته سلاح آلى مطلقاً الأعيرة النارية تجاه بعض المواطنين تصادف وجودهم بمكان الواقعة مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ونقل المصابين للمستشفى لإسعافهم.
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