أخبار مصر | برلماني: تعديلات قانون الأحوال الشخصية تحظى باهتمام رئاسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: تعديلات قانون الأحوال الشخصية تحظى باهتمام رئاسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب جابر الطويقي، عضو مجلس النواب، إن بنود قانون الأحوال الشخصية الحالي لا يعطي أي اهتمامات بمصلحة الأسرة المصرية نظرًا للتطورات التي طرأت على المجتمع في السنوات الأخيرة الماضية.

وأضاف الطويقي، في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في مؤتمر الشباب والذي عقد سابقًا بجامعة القاهرة على أهمية إيجاد حلول جذرية لأزمات الطلاق وذلك حين أشار إلى أن المجتمع به الكثير من القضايا الخطيرة منها وصول نسب الطلاق إلى 44% بمعدل 100 حالة زواج يحدث فيها تقريبًا 50% طلاق، فإذا كان في 9 ملايين طفل دون أب وأم بشكل مباشر، فيوجد 15 مليون طفل بدون أب وأم بشكل غير مباشر، عن طريق انفصال خفي دون طلاق"، مُؤكدًا أن التعديلات التي قدمها نواب البرلمان حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية تستهدف استقرار الأوضاع بالمجتمع المصري بموازنة الحقوق من الطرفين الأب والأم لمصلحة الأطفال.

كما أكد عضو مجلس النواب، أن هناك العديد من جلسات الحوار المُجتمعي والندوات التي عقدها النواب المُتقدمين بتعديلات حول قانون الأحوال الشخصية بمشاركة الأهالي بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان ستناقش التعديلات الجديدة بكل تفاصيلها حتى يخرج خادمًا لمصلحة الأسرة المصرية.