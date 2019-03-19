أخبار مصر | غدًا.. حلقة نقاش لـ عمومية 'الصحفيين' حول لائحة جزاءات 'الأعلى للإعلام'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. حلقة نقاش لـ عمومية 'الصحفيين' حول لائحة جزاءات 'الأعلى للإعلام' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، غدًا الأربعاء، حلقة نقاش حول لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أمس، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة.

وكان صرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بأن النقابة في تشكيلها الجديد، نقيبًا ومجلسًا، سوف تناقش كل مواد هذه اللائحة فور الانتهاء من تشكيل هيئة مكتبها، في ضوء تقرير الملاحظات الذي سبق لمجلس النقابة في تشكيله السابق، الذي أقره في جلسة 8 يناير 2019، وقام بإرساله للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقال إن النقابة ستقارن اللائحة التي تم إصدارها بالملاحظات التي تضمنها التقرير المشار إليه، والذي وافق عليه مجلس نقابة الصحفيين بإجماع الحاضرين، وما تم الأخذ به منها وما تم تجاهله.

وكان أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، أمس، لائحة جزاءات للمؤسسات الصحفية والإعلامية، ولاقت هذه اللائحة رفضًا واسعًا من النقابة وأعضاء الجمعية العمومية، بالإضافة إلى نقابة الإعلاميين.