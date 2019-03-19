أخبار مصر | برلماني يطالب وزارة الزراعة بالبحث عن آلية لخفض سعر "التقاوي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب وزارة الزراعة بالبحث عن آلية لخفض سعر "التقاوي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، حول قرار الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي في وزارة الزراعة، بزيادة أسعار تقاوي 5 محاصيل، أبرزها الأرز، خلال الموسم الصيفي المقبل.

وأكد "مشهور" في بيان صحفي له اليوم الثلاثاء، أن القرار سيكون له مردود سلبي على الزراعة، ويسبب خسارة كبيرة للفلاح، موضحًا أن ارتفاع أسعار التقاوي يؤدي إلى ضرر للمساحة المنزرعة من المحصول، حيث يعزف الفلاحون عنه بسبب ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية والتقاوي، وبالتالي قلته بالأسواق بعد ذلك وسيرفع من سعر السلع والمنتجات على المواطنين.

وقال "مشهور": إن مشكلة مصر تكمن في اعتمادها على استيراد التقاوي من الخارج، مطالبًا وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية بالبحث عن آلية لخفض سعر التقاوي، وإنتاجها محليًا، كما أكد على ضرورة زيادة الاعتمادات المالية التي توفرها وزارة الزراعة للبحث العلمي اللازم لإنتاج التقاوي محليا.

نرشح لكم: برلماني يطالب باستخدام الطاقة الشمسية في إضاءة الشوارع

Advertisements

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل في مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول الإهمال في عملية إضاءة الطرق، وضرورة الاعتماد على اللمبات الليد والطاقة الشمسية.

وقال، "عبدالله زين" في بيان له اليوم الثلاثاء: "إن معظم أعمدة الإنارة لا تعمل نتيجة إهمال الصيانة الدورية لها، وحال عملها فإنها تضيء نهارا ولا تؤدي دورها ليلا، ما يهدر الطاقة وفي نفس الوقت يتسبب بالعديد من الحوادث.

وتساءل عبد الله زين، عما تم إنجازه في مشروع تغيير إنارة الشوارع على مستوى الجمهورية، من الكشافات العادية إلى الموفرة للطاقة، مشيرًا إلى أن كفاءاتها 60% أفضل من المصابيح التقليدية وعمرها الافتراضي يتعدي عشر سنوات طبقا للدراسات العلمية الدولية.

وأشار وكيل لجنة النقل، إلى أن تنفيذ المشروع بتركيب لمبات الإنارة "الليد" على أعمدة الإنارة وتركيب خلايا الطاقة الشمسية أعلاها يساهم بشكل كبير فى ترشيد الاستهلاك وتخفيف الأحمال على الشبكات الرئيسية، مطالبًا الدولة، بتعميم هذه التجربة الناجحة بكل المحافظات لتقليل الهدر فى الطاقة والاستفادة منها فى المشروعات القومية العملاقة.