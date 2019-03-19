أخبار مصر | برلماني: قانون الأحوال الشخصية الحالي عفا عليه الزمن.. والتعديلات الجديدة لا تطغى على المرأة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: قانون الأحوال الشخصية الحالي عفا عليه الزمن.. والتعديلات الجديدة لا تطغى على المرأة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب جمال كوش، عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي عفا عليه الزمن وبنوده أصبحت غير ملائمة للتطورات التي يشهدها المجتمع المصري الآن.

وأضاف كوش، في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، أن التعديلات التي قدمها النواب بشأن تعديلات القانون تهدف في المقام الأول الحفاظ على تماسك ووحدة المجتمع المصري بأبناءه، مُؤكدًا أن البرلمان بكافة نوابه لن ولم يسمحوا باستخدام الأطفال كوسيلة للضغط أو إحراز النقاط بين الرجل والمرأة، مُشيرًا إلى أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية تستهدف أيضًا الحفاظ على الأطفال باعتبارهم عماد مستقبل مصر، وتابع:"لهذا السبب سنحرص دائما على استخدام صلاحياتنا التشريعية في سن القوانين التي تخدم استقرار المجتمع حتى وأن وقع الطلاق بين الأب والأم وذلك بغرض إقامة حدود متوازنة بين الطرفين لعدم تدهور المجتمع".

وأكد النائب البرلماني، أن بنود قانون الأحوال الشخصية الحالي قديمة ولا تراعي مصلحة الأطفال، مُذكرًا أن التعديلات المُقدمة لا تطغى على المرأة بأي شكل من الأشكال كما تتصور بعض السيدات.