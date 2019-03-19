أخبار مصر | صيدلة الأزهر تكرم الدكتور شيرين حلمي لجهودها في دعم الكلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صيدلة الأزهر تكرم الدكتور شيرين حلمي لجهودها في دعم الكلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الثلاثاء، في اجتماع مجلس كلية الصيدلة بنين بالقاهرة، والذي عقد بمقر الكلية بمدينة نصر؛ لمناقشة خطة الكلية وأعمال المجلس وتكريم بعض أساتذة الكلية تقديرًا لدورهم الأكاديمي والمجتمعي.

حضر الاجتماع بصحبة رئيس الجامعة، الدكتور أشرف عطية البدويهي، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع المستشفيات الجامعية.

وثمن رئيس الجامعة الجهد المشهود الذي تقوم به إدارة الكلية بقيادة الدكتور لطفي دياب، عميد كلية الصيدلة بنين، ووكلاء الكلية كل من الدكتور عبد الناصر المغازى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور مصطفى الشافعى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إضافة للعديد من أساتذة كلية الصيدلة وهيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين، والذين أسهموا جميعًا بشكل كبير فى النهوض بالعملية التعليمية والأكاديمية والارتقاء برسالة الكلية على المستوى البحثي والمجتمعي، مشيدًا بالنهضة التي تشهدها الكلية على كافة المستويات.

Advertisements

وتمنى رئيس الجامعة التوفيق الكلية فى سبيل حصولها على الاعتماد من الهيئة القومية؛ لضمان جودة التعليم والاعتماد حتى تلحق بالكليات التى تم اعتمادها من قبل والبالغ عددها 14 كلية حتى الآن.

وفي هذا الإطار كرّمت كلية الصيدلة، الدكتور شيرين حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية وعضو مجلس كلية الصيدلة، تقديرًا من إدارة الجامعة لجهوده المخلصة ودعمه الدائم والمستمر لكلية الصيدلة.

وفى ختام الاحتفالية، قام الدكتور لطفى دياب عميد الكلية بتكريم فضيلة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث على دعمهم المتواصل للكلية فى مختلف المجالات .