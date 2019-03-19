أخبار مصر | عضو لجنة التعليم بالبرلمان تكشف حقيقة إلغاء نظام "بوكليت" الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو لجنة التعليم بالبرلمان تكشف حقيقة إلغاء نظام "بوكليت" الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على ماتردد من شائعات خلال الأيام الماضية من توزيع وجبات مدرسية منتهية الصلاحية، وتراجع وزارة التربية والتعليم عن تطبيق نظام "البوكليت"، وتغيير الوزارة المناهج بدءًا من الصف الثاني الابتدائي وحتى المرحلة الإعدادية، في إطار تطبيق نظام التعليم الجديد، مؤكدة أن هذه الشائعات ليس لها صحة على الإطلاق.

وبشأن ما تردد عن تراجع وزارة التربية والتعليم عن تطبيق نظام "البوكليت" قالت "نصر" في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، إن هذه الأخبار ليس لها صحة على الإطلاق، ولا يوجد نيه لإلغاء نظام البوكليت، والذي يساعد على تقليل الغش وعمليات التسريب والحفاظ على مجهود الطلاب طوال العام.

وأوضحت عضو لجنة التعليم، أن هذه الشائعات هدفها إثارة البلبلة، التي يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من صحتها، لذلك يجب على كل مواطن التأكد من صحة الأخبار قبل تداولها حتى لا يثير الرأي العام، مشيده بدور مجلس الوزراء في الرد على الشائعات في وقتها، ودور وسائل الإعلام في تكذيب الشائعات والرد عليها بالحقائق.

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كما تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية حول استعدت الحكومة لاستقبال شهر رمضان الكريم خاصة فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية والرمضانية وتوفير الدقيق للمخابز البلدية المدعمة بصفة منتظمة خلال الشهر.

وطالب مرشد، الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بجميع وزاراتها خاصة وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم من خلال زيادة طرح منتجات البروتين خاصة اللحوم والدواجن، وكذلك مختلف السلع الأساسية والبقوليات مثل السكر والمكرونة وزيت الطعام والسمن والفول والأرز وجميع السلع الغذائية الأخرى.

وطالب النائب البرلماني أيضًا تكثيف الرقابة اليومية على المطاحن والمخابز، وكذلك المرور والتفتيش على كل المخابز البلدية لضمان قيام أصحابها أو المسئولين عنها بتصنيع الدقيق خبزا للمواطنين والتأكد من إنتاج الخبز بالمواصفات والأوزان القانونية، وتحرير محاضر ضد المخالفين".