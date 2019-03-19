أخبار مصر | عاجل.. كامل الوزير يعلن استمرار دعم "ترك" في رئاسة الطرق والكباري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. كامل الوزير يعلن استمرار دعم "ترك" في رئاسة الطرق والكباري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المهندس كامل الوزير وزير النقل، بالدور الكبير الذي تقوم به هيئة الطرق والكباري في تنفيذ مشروعات ضخمة تساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة ودفع عجلة التنمية الزراعية والصناعية والسياحية، وذلك برئاسة المهندس عادل ترك، الذي أشار الوزير إلى أنه أحد أفضل المهندسين العاملين في هذا المجال وله دور كبير في تنفيذ هذه المشروعات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع المنعقد مع رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري ورؤساء الشركات التابعة للهيئة بمقر الهيئة، وذلك؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الهيئة.

وقال إن الفترة القادمة ستشهد استمرار توفير كل الدعم لرئيس وقيادات الهيئة؛ لاستكمال هذه المشروعات بما يساهم في استكمال الطفرة الكبيرة لهذا المجال في مصر، والذي كان من نتائجه تقدم مصر في مجال جودة الطرق وفقا؛ لتصنيف التنافسية الدولية، حيث أصبحت مصر في المركز 75 على مستوى العالم عام 2018 بعد أن كانت في المركز الـ 118 عام 2014.

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ثم استعرض وزير النقل المشروعات التي تنفذها الهيئة (مشروعات الطرق والكباري /مشروعات الاستثمار والصيانة) والتي يبلغ عددها عدد 321 مشروع بتكلفة إجمالية 36.6 مليار جنيه، وكذلك معدلات التنفيذ الخاصة بها والتي يدخل ضمنها 136مشروع طرق (مشروعات قومية / استثمار / صيانة) وتشمل ( 8 ) مشروعات قومية بإجمالي أطوال 1100 كم و(26) مشروع ازدواج وإنشاء جديد بإجمالي أطوال 630 كم و(99 ) مشروع صيانة بإجمالي أطوال 2188 كم بالإضافة إلي( 3 ) مشروعات أخري بإجمالي أطوال 5.6 كم بالإضافة إلي مشروعات الكباري التي يتم تنفيذها والتي تشمل 7 محاور علي النيل و 8 كباري علوية بالإضافة إلي صيانة 170 كوبري علوي وسطحي ومتحرك.

كما تم استعراض عدد من المشروعات الهامة المخطط الانتهاء من تنفيذها 2020 والتي تشمل 8 مشروعات قومية بإجمالي أطوال 1051 كم وعدد 2 مشروع طرق بإجمالي أطوال 150 كم بالإضافة إلى 4 محاور علي النيل.

وأشار وزير النقل إلى ضرورة الاستمرار في الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات المتاحة والمعدات والصيانة الدورية لها والالتزام بالجداول الزمنية لكافة المشروعات وفقا لقياسات الجودة العالمية، وأن تتم أعمال صيانة شبكة الطرق الحالية على مدار الساعة، حيث أوضح الوزير أن أعمال الصيانة ستكون بشكل مكثف وعلي مدار الساعة، مشيرا إلى انه سيقوم بجولات لكافة المشروعات على مستوى الجمهورية وستكون هذه الجولات صباحية ومسائية مع المتابعة المستمرة من خلال التقارير الفنية لمعدلات التنفيذ.