أخبار مصر | عضو بـ"البيطريين": فتح سجلات تسجيل المنشآت البيطرية لمحاربة دخلاء المهنة

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قال الدكتور محمد شفيق، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إنه فى إطار اهتمام النقابة بمحاربة الدخلاء على المهنة، تقدم بمقترح لتنظيم سجلات أماكن مزاولة وممارسة المهنة الطب البيطرى، وتم التصديق عليه من قبل الجمعية العمومية للأطباء البيطريين، موضحا أن المقترح يهدف إلى فتح سجلات للمنشآت البيطرية، وجداول للشرائح المهنية، وجدول غير فنى.



وأوضح أن النقابة، كانت قد خاطبت وزارة الزراعة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، أكثر من مرة بسجلات المنشآت البيطرية، إلا أن ذلك كان دون جدوى، مشيراإلى أن النقابة العامة فعلت جميع سجلات المنشآت البيطرية فى الوقت الحالى، مؤكدا أنه بذلك أصبحت النقابة رائدة فى تنظيم المنشأت البيطرية فى مصر.



وأضاف شفيق، أنه تفعيلا للسجلات تم تسليم شهادات لتسجيل مراكز الإيواء ذات الخدمات الفندقية، وقد سبق وفتحت سجلات للمستشفيات البيطرية والمختبرات البيطرية ومراكز بيع، وتداول الأدوية البيطرية، لافتا إلى أن ذلك يساهم فى عمليات ضبط الممارسة البيطرية، ويحفظ السلوك المهنى النموذجى والاحترام لمهنة الطب البيطرى، ومحاربة دخلاء المهنة، والانتقال إلى مرحلة النشاط الرسمى للدولة، بجانب ايجاد فرص عمل للأطباء البيطريين، وتعزيز قدراتهم والارتقاء بالمهنة للنهوض بالثروة الحيوانية.



ومن المقرر أن تعقد النقابة العامة للأطباء البيطريين، الجمعية العمومية العادية، الجمعة 29 مارس 2019، الساعة الثانية ظهرا، بالقاعة الكبرى بمبنى اتحاد المهن الطبية بالأزبكية، وذلك لمناقشة تقرير الأمين العام حول السياسة العامة للنقابة عن عام 2018، وتقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات عن ذات الفترة.



ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية: عرض ميزانية النقابة العامة لعام 2018، واختيار مراقب الحسابات واعتماد مكافأته، واعتماد شراء المدة للأطباء البيطريين للاشتراك فى النقابة، اعتبارا من تاريخ التخرج وحتى يوم الاشتراك بالنقابة، بالإضافة إلى النظر فى موضوع الشهادات المهنية والدبلومات المهنية والماجسيتر المهنى والدكتوراه المهنية، وآخر مستجدات الكادر.



ويشترط لحضور الجمعية العمومية سداد العضو لاشتراك النقابة العامة، حتى نهاية عام 2018.



وتنعقد العمومية بناءا على قانون إنشاء النقابة رقم 48 لسنة 1969، وبناءا على اللائحة الداخلية للنقابة رقم 166 لسنة 1970، وبناءا على قرار مجلس النقابة بتاريخ 3 مارس 2019.