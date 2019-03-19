مصر | تجديد حبس ٤ متهمين بنشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس ٤ متهمين بنشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 4 متهمين 15 يوما احتياطياً على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، فى اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي؛ لنشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة إلى كل من يحيى محمود، ومنير إبراهيم على عبد الله فى القضية 1739 لسنة 2018، وبلال عبد الرازق، وباسم حمدى المتهمين فى القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة بـ"شائعات الإخوان"، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك فى اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

الداخلية": مقتل 6 إرهابيين بعد تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن بسوهاج

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أكدت وزارة الداخلية، أنه استمرارا لجهودها في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد، فقد اضطلع قطاع الأمن الوطني بمشاركة أجهزة الوزارة المعنية بالعديد من العمليات التمشيطية بأماكن تردد وتمركز العناصر الإرهابية خاصةً الواقعة بالمناطق النائية بالوجه القبلي، والتي يسعى هؤلاء العناصر باتخاذها كملاذ للاختفاء والانطلاق لتنفيذ مخططاهم العدائية.

وكشفت تلك العمليات عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية المتاخمة لطريق أسيوط/سوهاج الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة جهينة، واتخاذهم من خور جبلي مأوى لهم بعيدًا عن الرصد الأمني قبل تنفيذ عملياتهم العدائية.

وتمت مداهمة الخور المشار إليه ، وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة، قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، ونتج عنه مقتل 6 من العناصر الإرهابية، عثر بحوزتهم على "4 بنادق آلية عيار 7,62×39 ، 2 بندقية خرطوش، كمية من الطلقات، عبوة ناسفة، وسائل إعاشة، بعض الأوراق التنظيمية".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.