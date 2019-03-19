انت الان تتابع رشوان: سنسلك كل الطرق القانونية بشأن لائحة الجزاءات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أصدر ضياء رشوان، نقيبُ الصحفيين، بيانًا رسميا حولَ إصدارِ رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أمس، الإثنين الموافق 18 مارس 2019، لائحة الجزاءات والتدابير الخاصة بالجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وقد أشار البيان، الصادر من نقيب الصحفيين، إلى ما أثارته بعض مواد لائحة الجزاءات من لغطٍ واعتراضٍ واسعَيْن في أوساط الجماعة الصحفية المصرية عمومًا، وفي أوساط أعضاء نقابة الصحفيين خصوصًا، أن النقابة في تشكيلها الجديد، نقيبا ومجلسا، سوف تناقش كل مواد هذه اللائحة.
وأوضح أن مناقشة اللائحة ستبدأ فور الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب، في ضوء تقرير الملاحظات الذي سبق لمجلس النقابة في تشكيله السابق أن أقره في جلسة 8 يناير 2019، وقام بإرساله للأعلى للإعلام. وأكد أن النقابة ستقارن اللائحة التي تم إصدارها بالملاحظات التي تضمنها التقرير المشار إليه، والذي وافق عليه مجلس النقابة
وأوضح أن مناقشة اللائحة ستبدأ فور الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب، في ضوء تقرير الملاحظات الذي سبق لمجلس النقابة في تشكيله السابق أن أقره في جلسة 8 يناير 2019، وقام بإرساله للأعلى للإعلام.
وأكد أن النقابة ستقارن اللائحة التي تم إصدارها بالملاحظات التي تضمنها التقرير المشار إليه، والذي وافق عليه مجلس النقابة بإجماع الحاضرين.
وشدد على أن النقابة سوف تكوِّن رأيها النهائي في هذه اللائحة وفق مواد الدستور، خصوصا المواد 70، و71، و72، و77، ولقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، وما تضمنته جميعها من حقوق ثابتة ومستقرة للصحفيين وللنقابة دون غيرها في مساءلة أعضائها.
وأنهى بيانه بأن النقابة سوف تسلك كل السبل القانونية للتأكيد على هذه الحقوق الدستورية والقانونية المقررة لها وامتناع أي جهة عن الافتئات عليها أو منازعتها فيها، فاتحة أبوابها لأي حوار جاد.
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