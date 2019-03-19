انت الان تتابع أسرة شهيد نيوزيلندا: هاجر من الإسكندرية منذ 20 عامًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شهيد نيوزيلندا

حصلت "التحرير" على صورة حسين محمد خليل مصطفى، 70 عامًا، أحد شهداء حادث مسجد النور بنيوزيلندا، فى الحادث الذى وقع الجمعة الماضية، واستشهد على أثره 49 مصليًا أثناء صلاة الجمعة، بعد هجوم الإرهابي المسلح لـ"برنتون تارانت" أسترالي الجنسية، 28 عامًا، وعبرت أسرته عن حزنها الشديد. وقال هيثم سامي المحامي، نجل شقيق الراحل، إن خاله كان ضمن ضحايا الحادث الأليم، مشيرًا إلى أنه هاجر إلى نيوزيلندا منذ 20 عامًا برفقة زوجته وأبنائه الثلاثة، إلا أنه كان دائم التواصل مع أسرته وأشقائه وكان يحرص على زيارة مصر برفقة أبنائه سنوياً.

وأضاف سامي، أنه بناء على رغبة زوجته وأبنائه تقرر دفن جثمان الراحل في نيوزيلندا، بعد أن أبلغوا أفراد العائلة برغبتهم الشديدة ألا يعود جثمان والدهم إلى مصر خاصة وأنهم مقيمين بالخارج. وكشف سامي، في تصريحات لـ"التحرير"، أن خاله كان يشغل منصب رئيس قطاع شركة الأقطان المصرية، واستمر فى عمله حتى بلوغه سن المعاش