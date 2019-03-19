شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «التنسيق الحضاري»: بعض أعمال الصيانة والترميم أساءت لفن النحت في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن «التعامل مع التماثيل العامة في الميادين يخضع لقواعد معينة، وقرارات الصيانة لها شروط معينة».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «قرارات الصيانة يجب ألا توثر على الملكية الفكرية لصاحب العمل، ووضعنا ضوابط لترميم التماثيل، والمحافظات تتصرف بشكل فردي أحيانًا».

وتابع أنه «يجب احترام الملكية الفكرية لأصحاب التماثيل وعدم تغيير أعمالهم، وحددنا معايير للتعامل مع التماثيل حسب كل نوع ولا تصرف قبل الرجوع للوزارة»، مشيرًا إلى أن «بعض أعمال الصيانة والترميم أساءت لفن النحت في مصر».