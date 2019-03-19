شكرا لقرائتكم خبر عن حريق طائرة بمطار مهر آباد الإيراني على متنها 50 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن اندلاع حريق في طائرة بمطار مهر آباد بطهران وما زال 50 راكبا على متنها. يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه عدة مدن بالعالم حوادث طيران، أسفرت عن مقتل المئات خلال الفترة الماضية.

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