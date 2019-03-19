شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد عيان على جريمة أوسيم يكشف مفاجآت جديدة في الحادث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وليد بحيري، شاهد عيان على جريمة أوسيم، إن «قاتل ضحايا أوسيم يعمل في طلمبات المياه، وإنه قتل 4 أشخاص من الجيران، ولم يقتل الأب أو الأم أو زوجته، وأصاب معاون مباحث المنطقة، وأمين الشرطة»، مشيرًا إلى أن «البداية كانت مشاجرة بين العامل ووالده، ودخل الشقة وحصل على السلاح الآلي وأبوه هرب، وضرب النار على أي شخص يعترضه».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «الشاب القاتل عدواني، ويخرج السلاح من وقت لآخر، وعندما زادت حدة المشاجرة، جاءت له حالة هياج، وضرب بالسلاح أي شخص يقابله».

وتابع أن «القاتل لا يتعاطى الأستروكس وليس سوابق، والمقتولون ليس بينهم أحد من أسرة القاتل، ومنهم واحد أخو جوز أخته، وأصاب 5 منهم معاون المباحث وأمين الشرطة»، موضحًا أن «الخلاف بينه وبين أهله بشأن عدم عمله أو الجلوس مع أهله، مما أدى لزيادة عصبيته خاصة أنه يرى أن شقيقه الكبير هو المتحكم في كل شيء».