شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يعلق على افتتاح مستشفى خدمي كنسي بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسه القبطية الأرثوذكسية، رسالة محبة لأهل الصعيد، مؤكدا على نجاح الكنيسة في إقامة أكبر مستشفى خدمي اقتصادي بمدينة بني مزار يحمل اسم مصر المحبة، لخدمة أبناء الصعيد.

أكد البابا تواضروس، في رسالة تليفزيونية خلال افتتاح المستشفى، على ضرورة الاهتمام بالخدمة الصحية بالمواطنين بالإقليم خارج العاصمة، مؤكدا أن الكنيسة قامت بإقامة مستشفى للخدمة الصحية بمدينة بني مزار من خلال تكليف مؤسسة الراعي أم النور بعمليات الإنشاء والتجهيزات ودخول الخدمة ليكون المستشفى بجودة عالية لخدمة أبناء محافظات الصعيد.

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وأضاف البابا تواضروس، خلال رسالة تم بثها خلال حفل الافتتاح، أن هذا المستشفى هو ثمرة المحبة والاهتمام والتعاون بين مصريين داخل وخارج مصر، مؤكدا أن مصريين مقيمون داخل ٥ قارات شاركوا بالتبرع.

وقال البابا تواضروس إن «المستشفى ثمرة محبة من قلوب مصرية لكل المصريين، وقال يسرني أن أشارك معكم في حفل الافتتاح».

حضر حفل الافتتاح محافظ المنيا اللواء قاسم حسين، والعقيد أكرم على، المستشار أكرم على، المستشار العسكري وقيادات كنسية ونيابية وسياسية.