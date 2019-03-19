شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان»: مستمرون في رعاية ذوي الاحتياجات.. وتغير في طريقة توفير فرص العمل لهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن «ذوي الاحتياجات الخاصة هي الفئات الأولى بالرعاية، ومستمرون في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وهناك تغير في طريقة توفير فرص العمل لهم».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «الوزارة سلمت 304 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة مقدمة من شركات القطاع الخاص، وفرتها مديرية القوى العاملة بالقاهرة»، مشيرًا إلى أنه «أشكر كل شركات القطاع الخاص لاستجابتهم وتوفير فرص عمل لذوي الاحتياجات».

وذكر أن ذوي القدرات الخاصة لديهم إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى، إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات، موضحًا أن «القانون يقضي بتخصيص 5 % من فرص العمل لذوي الاحتياجات الخاصة».