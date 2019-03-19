شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم العالي: نطور قطع غيار الماكينات القديمة لتعميق الإنتاج المحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالي للبحث العلمي، إنه يتم حاليًا تعميق التصنيع المحلي للاستفادة من الماكينات القديمة، وذلك داخل مراكز بحثية متخصصة تابعة للدولة.

وأضاف «رفعت»، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «لدينا مركز بحثي لتعميق التصنيع المحلى، من خلال إعادة إنتاج وتطوير قطع الغيار للماكينات القديمة»، متابعًا: «بدلا من التخلص من الماكينات القديمة، نقوم بتطويرها من خلال تعميق التصنيع المحلي».

وأوضح نائب وزير التعليم العالي للبحث العلمي، أن معهد بحوث الإلكترونيات يجري تحديث للعدادات الكهربائية، لتتمكن من القراءة الذاتية، متابعًا: «تصميم الدوائر داخل العداد يتم داخل المعهد، ويمتلك حق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى عمله على جزيئات الذهب في علاج السرطان».