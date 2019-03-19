30 أبريل .. الحكم على 45 متهمًا بخلية "تفجير أبراج الضغط العالي"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

حجزت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 45 متهمًا من بينهم 10 هاربين، في القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ "خلية تفجير أبراج الضغط العالي"، للحكم بجلسة 30 أبريل.

كانت النيابة وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.